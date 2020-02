Coronavirus: Novartis ne craint pas de perturbation de la chaîne d'approvisionnement

mercredi, 26.02.2020

Novartis et Roche suivent de très près l'évolution de l'épidémie de coronavirus.

Stéphanie Giroud



Novartis a mis sur pied un groupe de travail chargé de surveiller la situation. (Keystone)

Les géants pharmaceutiques bâlois Novartis et Roche indiquent qu'ils évaluent constamment la situation en rapport avec l'évolution de l'épidémie de COVID-19.

"Nous sommes en contact régulier avec nos activités commerciales locales dans la région touchée et nous suivons de près les mises à jour des institutions mondiales, notamment les Centres de contrôle et de prévention des maladies et l'OMS à ce stade", indique le porte-parole de Novartis. "Notre principale préoccupation est la santé et la sécurité de nos associés et de nos patients dans le monde entier."

Conformément à ses directives mondiales, Novartis a mis en place des mesures de protection essentielles, qui comprennent notamment un groupe de travail spécialisé chargé de surveiller la situation ainsi que la protection et les conseils de voyage pour nos collaborateurs.

"Pour l'instant, nous ne prévoyons pas de perturbation de la chaîne d'approvisionnement. Nous sommes convaincus que notre stock actuel est suffisant pour couvrir les besoins de production/distribution pour le moment", précise le porte-parole.

De son côté, Roche recommande aux employés qui se sont rendus dans les zones touchées de travailler de chez eux pendant une quinzaine de jours à leur retour. Si des symptômes apparaissent pendant cette période, ils sont invités à contacter un prestataire de soins de santé local.

