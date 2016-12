Novartis vend son médicament Odomzo à l'indien Sun Pharmaceutical

jeudi, 22.12.2016

Novartis a vendu au groupe indien Sun Pharmaceutical son médicament Odomzo (sonidegib) utilisé pour le traitement de certains cancers de la peau.

Le laboratoire bâlois reçoit 175 millions de dollars dans un premier temps, ainsi que des paiements d'étapes plus tard. - (Reuters)

Le médicament, utilisé pour le traitement du carcinome basocellulaire avancé, une forme de cancer de la peau, détient une homologation dans plus de 30 pays dont les Etats-Unis, l'Australie et l'Europe, précise le communiqué. - (awp)