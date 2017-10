Novartis décroche un statut de percée thérapeutique pour Tafinlar+Mekinist

lundi, 23.10.2017

Novartis a obtenu de l'Agence sanitaire américaine (FDA) un statut de "percée thérapeutique" pour sa combinaison de Tafinlar+Mekinist contre le mélanome au state III.

L'Agence sanitaire américaine (FDA) confie le statut de "percée thérapeutique" pour la combinaison de Tafinlar+Mekinist (dabrafenib et trametinib) de Novartis dans l'indication contre le mélanome au stade III présentant une mutation BRAF V600, en traitement postopératoire.

Cette désignation repose sur les résultats d'une étude de phase III, Combi-AD, ayant démontré un taux de survie à trois ans sans rechute de 58% avec le traitement combiné, contre 39% avec un placebo, rappelle la multinationale pharmaceutique dans un communiqué.

La combinaison de Tafinlar et de Mekinist, reprise à l'américain GlaxoSmithKline dans le cadre d'un vaste échange d'actifs, est déjà approuvée des deux côtés de l'Atlantique contre le mélanome inopérable ou métastatique avec mutation BRAF V600, ainsi qu'aux Etats-Unis contre le cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) métastatique avec mutation BRAF V600E et en Europe contre le NSCLC avancé avec mutation BRAF V600.

Le Congrès en septembre de la Société européenne d'oncologie médicale (ESMO) avait tourné à l'avantage de Novartis, rappelle Vontobel dans un commentaire. Les recherches du concurrent Roche sur le Zelboraf (venurafenib) en traitement adjuvant du mélanome avec mutation BRAF V600 n'avaient pas permis de réduire les risques de récidives pour le stade le plus avancé de la maladie, laissant augurer un avantage d'un traitement combiné en matière d'efficacité et de limitation du développement de résistances.

Dans un cas comme dans l'autre, l'administration de produits combinés ou d'anticorps oncologiques après opération chirurgicale représente l'essentiel du potentiel de revenus de ces médicaments et la banque privée anticipe pour le Tafinlar+Mekinist un pic de ventes annuelles de l'ordre de 2,7 milliards de dollars à l'horizon 2025.

A 09h30 la nominative Novartis stagnait à 84,45 francs, dans un SMI en recul marginal de 0,07%.