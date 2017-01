Novartis obtient le feu vert européen pour Votubia (everolimus)

Le géant Novartis a annoncé mardi avoir obtenu de la Commission européenne l'homologation de son médicament Vorubia (everolimus) pour le traitement de crises partielles réfractaires chez les patients âgés de plus de deux ans souffrant de la sclérose tubéreuse (TSC). Le médicament de Novartis devient ainsi le premier à être homologué pour traiter ce type de pathologie dans les 28 pays de l'union, plus l'Islande et la Norvège, se félicite le laboratoire rhénan mardi dans un communiqué.



L'homologation fait suite à une étude de phase III (Exist) menée sur des patients de 2 à 56 ans. La TSC est une maladie génétique rare, qui affecte environ un million de personnes à travers le monde, selon Novartis, dont près de 85% souffrent de crises d'épilepsie. - (awp)