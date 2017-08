Trump promet de résilier l'Aléna

mercredi, 26.07.2017

Le président américain Donald Trump a promis mardi de dénoncer le traité de libre-échange nord-américain avec le Canada et le Mexique (Aléna) si le texte n'est pas renégocié comme il l'entend.

"Nous sommes en train de renégocier l'Aléna et si nous n'obtenons pas l'accord que nous voulons nous résilierons l'Aléna", a déclaré Donald Trump devant un parterre d'anciens combattants dans l'Ohio, le coeur industriel de l'Amérique.

"L'Aléna a été un désastre pour Youngstown, c'est un désastre pour l'Ohio."

Donald Trump avait fait de la dénonciation de l'Aléna un pilier de sa campagne électorale, mais a légèrement adouci sa position.

Au début du mois, son administration a commencé le processus de renégociation de cet accord conclu il y a 23 ans et que Donald Trump considère injuste envers les travailleurs américains.

L'ancien homme d'affaires a fait de la réforme de l'économie américaine sa marque de fabrique. Il a bénéficié à son entrée à la Maison Blanche du rétablissement bien ancré de l'économie, après la crise de 2008, et d'un marché du travail approchant le plein emploi.

"Les emplois sont au plus haut depuis 17 ans, les marchés boursiers ont battu un nouveau record aujourd'hui, nous concluons des accords commerciaux", a-t-il déclaré.

"Les gens reviennent, si vous regardez l'Ohio, si vous regardez le Michigan et d'autres endroits, l'industrie automobile commence à revenir de façon très, très importante", a-t-il ajouté.(awp)