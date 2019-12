La société genevoise Notz Stucki élargit sa gamme de fonds

mercredi, 20.11.2019

Notz Stucki lance un fonds d'actions européennes en collaboration avec Kepler Cheuvreux.

SG



Le fonds est co-géré par Marie-Caroline Fonta et Pierre Mouton.

La société de gestion d’actifs genevoise Notz Stucki enrichit sa gamme de stratégies «Long Only» avec le lancement du fonds DGC Notz Stucki Kepler Cheuvreux European Selection.

Ce nouveau fonds investit dans une sélection d'actions de sociétés d’Europe continentale. Notz Stucki poursuit ainsi sa diversification dans les stratégies UCITS, qui dépassent désormais 1 milliard de francs d’encours.

Le fonds combine l'expertise des deux partenaires. Kepler Cheuvreux, leader du courtage actions en Europe, apporte son expertise en matière de recherche et en analyse financière des sociétés européennes, tandis que Notz Stucki amène son savoir-faire en analyse quantitative, en gestion du risque et en construction de portefeuille.

Co-géré par Marie-Caroline Fonta et Pierre Mouton, le fonds investit dans un portefeuille d’environ 60 titres offrant les meilleures perspectives de performance. Le processus de sélection se fonde sur l’approche purement «bottom-up» de Kepler Cheuvreux qui retient, parmi plus de 1000 sociétés de toutes capitalisations, les meilleures convictions des 7 listes pays retenues: France, Allemagne, Suisse, Benelux, Péninsule Ibérique, Italie et Scandinavie. Notz Stucki apporte son expertise en matière de gestion en sélectionnant les valeurs présentant les meilleures opportunités d’investissement.

Le fonds est actuellement autorisé à la distribution auprès d’investisseurs qualifiés au Luxembourg et en Suisse et devrait prochainement être enregistré en France, en Belgique, aux Pays-Bas, en Italie et en Espagne.