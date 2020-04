SIX et Nasdaq créent une coentreprise dans les réseaux de micro-ondes

mardi, 07.04.2020

Nommée RF Nordic Express, la coentreprise sera en charge de l'établissement et de l'exploitation d'un réseau de transmission de données financières entre Stockholm et Londres.

Les deux protagonistes se sont accordés pour ne pas divulguer le montant de leurs investissements.

L'opérateur de la Bourse suisse SIX et son homologue new-yorkais Nasdaq ont établi une coentreprise dans le domaine des réseaux de micro-ondes. Nommée RF Nordic Express, elle sera en charge de l'établissement et de l'exploitation d'un réseau de transmission de données financières entre Stockholm et Londres, indique un communiqué diffusé mardi.

Les deux protagonistes se sont accordés pour ne pas divulguer le montant de leurs investissements.

Le groupe zurichois, qui s'est offert en début d'année une participation majoritaire dans son opérateur 12H, revendique au passage le plus vaste réseau du genre en Europe.(AWP)