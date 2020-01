SPS nomme Nina Müller à la tête de Jelmoli

mardi, 07.01.2020

Nina Müller a été nommée directrice générale du grand magasin Jelmoli.

Nina Müller, née en 1969 et de de nationalité autrichienne, a notamment travaillé pour Wolford et Swarovski.

Le conseil d'administration de Swiss Prime Site (SPS) a nommé Nina Müller directrice générale du grand magasin Jelmoli. Elle devient membre de la direction de Swiss Prime Site au printemps 2020.

Nina Müller, née en 1969 et de de nationalité autrichienne, a travaillé pour Wolford et Swarovski, indique mardi un communiqué de SPS. En 2016, elle a été nommée à la tête de Christ Montres & Bijoux.

Swiss Prime Site, qui détient un portefeuille d'investissements immobiliers de plus de 11 milliards de francs, dispose aussi d'activités connexes, dont "Jelmoli - The House of Brands à Zurich. L'enseigne zurichoise, qui revendique la premier rang des grands magasins haut de gamme de Suisse, représente l'immeuble le plus important du portefeuille.

Situé sur la Bahnhofstrasse à Zurich, il occupe 33'000 mètres carrés répartis sur six étages. (awp)