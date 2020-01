Nestlé lance un KitKat au caramel

lundi, 13.01.2020

Nestlé lance une nouvelle barre chocolatée avec des notes de caramel sucré.

SG



La nouvelle barre chocolatée sera disponible chez les principaux détaillants en Europe et dans d'autres pays tout au long de cette année.

Après le KitKat au chocolat rose et celui au thé vert matcha, Nestlé dévoile un nouveau produit, le KitKat Gold.

Ce KitKat est composé d'une gaufrette croustillante et de chocolat au lait crémeux, garnie de chocolat blanc crémeux avec des notes de caramel sucré.

La nouvelle barre chocolatée sera disponible chez les principaux détaillants en Europe et dans d'autres pays tout au long de cette année, annonce Nestlé. Le KitKat Gold est déjà disponible en Russie et arrivera bientôt au Royaume-Uni et en Irlande.

Une version de KitKat Gold avait été introduite en Australie et en Nouvelle-Zélande en 2018 en édition limitée et était si populaire qu'elle a été ajoutée à la gamme permanente, indique la multinationale dans un communiqué.

KitKat Gold ne contient pas de couleurs, d'arômes ou de conservateurs artificiels.

Depuis ses origines au Royaume-Uni en 1935, KitKat a gagné en popularité dans le monde entier. Aujourd'hui, la marque emblématique est présente dans plus de 80 pays.