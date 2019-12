Nestlé étend son congé parental à 18 semaines

mercredi, 04.12.2019

Nestlé introduit un congé parental rémunéré plus étendu et indépendant du genre au niveau global. 18 semaines pour le premier parent référent et 4 semaines pour le second parent référent.

MH



Jusque-là, Nestlé accordait en Suisse un congé maternité rémunéré de 16 semaines et un congé paternité rémunéré de 5 jours.(Keystone)

Nestlé a annoncé la mise en place d’une politique de soutien aux parents plus exhaustive et inclusive au niveau global. Le congé parental rémunéré est étendu à 18 semaines pour le premier parent référent. Le second parent référent, pour sa part, obtient quatre semaines de congé rémunéré. Ces nouveaux standards minimaux sont valables pour les quelques 300’000 collaborateurs Nestlé sur tous les sites dans le monde entier.

Sa mise en place débutera en 2020 et devrait être finalisée d’ici fin 2022.

Mark Schneider, CEO de Nestlé, explique : « Chaque famille est unique, c’est pourquoi nous avons développé une politique de soutien aux parents qui est assez flexible pour convenir à chacun d’entre nous. Encourager le bon développement des nourrissons fait partie des valeurs fondamentales de notre entreprise depuis sa création. Notre nouvelle politique de soutien aux parents fait partie intégrante de nos efforts pour offrir aux enfants le meilleur départ pour l’avenir en permettant à leurs parents de passer plus de temps avec eux. »

En Suisse, Nestlé mettra en place cette nouvelle politique de soutien aux parents déjà en milieu d’année 2020 sur tous ses sites, y compris ses sièges administratifs, ses usines et centres de recherche.

Jusque-là, Nestlé accordait en Suisse un congé maternité rémunéré de 16 semaines et un congé paternité rémunéré de 5 jours.