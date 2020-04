Nestlé: recettes en repli marqué à 20,8 milliards au 1er trimestre

vendredi, 24.04.2020

Nestlé a essuyé sur les trois premiers mois de l'année un repli de 6,2% en comparaison annuelle de son chiffre d'affaires, à 20,8 milliards de francs.

Le géant alimentaire Nestlé a essuyé sur les trois premiers mois de l'année un repli de 6,2% en comparaison annuelle de son chiffre d'affaires, à 20,8 milliards de francs. La croissance interne réelle (RIG) de 4,7% a été réduite à néant par les cessions des activités dans la dermatologie et dans les glaces aux Etats-Unis, ainsi que par des effets de changes.

A périmètre constant, la croissance organique s'est établie à 4,3%, précise le compte-rendu intermédiaire publié vendredi.

Le chiffre d'affaires s'établit quelque peu en deçà des projections moyennes des analystes consultés par AWP, malgré des indicateurs de croissance ajustée supérieurs aux attentes. La RIG était ainsi pronostiqué à 2,2% et la croissance organique à 2,8%.



Nestlé examine par ailleurs diverses options - dont une cession - pour sa filiale chinoise Yinlu, concentrée sur le lait d'arachide et les bouillies de riz en conserve. L'unité, qui conditionne et distribue la marque Nescafé dans l'empire du Milieu, a généré l'an dernier des recettes équivalentes à 700 millions de francs. Nescafé demeurera une propriété de Nestlé.



En attendant de pouvoir chiffrer l'impact de la pandémie sur les activités de la multinationale, sa direction reconduit la feuille de route initialement établie, comprenant une poursuite non quantifiée de la croissance organique et de la marge opérationnelle courante récurrente.

Bénéfice par action hors effets de changes et rentabilité du capital doivent également progresser.(AWP)