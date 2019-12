Nestlé va créer un leader mondial des glaces

jeudi, 12.12.2019

Nestlé a conclu un accord en vue de vendre ses activités de glaces aux États-Unis à Froneri pour 4 milliards de dollars.

En 2016, Nestlé et PAI Partners ont fusionné les activités de glaces de Nestlé dans 20 pays d’Europe et celles de R&R appartenant à PAI, pour créer Froneri. (Keystone)

Nestlé a annoncé avoir conclu un accord en vue de vendre ses activités de glaces aux États-Unis à Froneri, une co-entreprise spécialisée dans les glaces créée par Nestlé en 2016 avec PAI Partners, pour une valeur transactionnelle de 4 milliards de dollars.

En 2016, Nestlé et PAI Partners ont fusionné les activités de glaces de Nestlé dans 20 pays d’Europe et celles de R&R appartenant à PAI, pour créer Froneri, l’une des plus grandes sociétés de glaces au monde.

Grâce à un portefeuille de marques emblématiques, une connaissance et une orientation inégalées en matière de glaces ainsi qu’un style de gestion agile et entrepreneurial, Froneri a pu enregistrer une croissance rapide des ventes et des bénéfices, gagnant constamment des parts de marché pour atteindre un chiffre d’affaires d’environ 2,9 milliards de francs en 2018.

Froneri, qui avait déjà des activités en Europe, en Amérique latine, en Afrique et en Asie-Pacifique, verra ainsi sa présence renforcée aux États-Unis, le plus grand marché des glaces au monde. Les récentes acquisitions de TipTop en Nouvelle-Zélande et des activités de glaces de Nestlé en Israël ont également permis à Froneri d’accroître sa présence mondiale.

Le succès des activités de glace de Nestlé USA repose sur une équipe de direction de haut niveau, des compétences en marketing, fabrication, ventes et distribution. En 2018, le chiffre d’affaires était de USD 1,8 milliard. Avec des marques telles que Häagen-Dazs, Drumstick et Outshine, l’entreprise occupe une place de leader dans les principales catégories de glaces, notamment dans le segment très haut de gamme.

Commentant la transaction, Mark Schneider, CEO de Nestlé, a déclaré : « La création de Froneri a été un succès phénoménal. Nous faisons maintenant de cette entreprise notre partenaire stratégique mondial pour les glaces et nous sommes convaincus que le modèle d’affaires réussi de Froneri, peut être étendu au marché américain. Cette transaction est une étape décisive vers notre objectif de devenir le leader mondial des glaces. »

Ibrahim Najafi, CEO de Froneri, a ajouté : « Ceci est une autre étape importante pour Froneri alors que nous aspirons à devenir la meilleure entreprise de glaces au monde. Nous nous réjouissons d’intégrer dans la famille Froneri des marques américaines qui sont si appréciées. Cette acquisition témoigne de la force et de la longévité de notre relation avec Nestlé. Ce partenariat et le soutien continu de PAI Partners seront essentiels pour nous assurer de continuer à satisfaire les consommateurs avec des produits innovants de haute qualité dans tous les marchés. »

Frédéric Stévenin, associé chez PAI Partners, a déclaré : « Nous sommes ravis d’intégrer l’activité phare des glaces de Nestlé aux États-Unis à Froneri. Ceci représente une excellente opportunité de croissance, en s’appuyant sur l’expertise du leader mondial des glaces. »

La transaction devrait être finalisée au premier trimestre 2020, après l’obtention des autorisations réglementaires d’usage. Nestlé continuera de gérer ses activités des glaces au Canada, en Amérique latine et en Asie au travers de l’organisation actuelle de ses marchés.(awp)