Myriam Käser sera la nouvelle responsable de la communication de Skyguide

jeudi, 12.10.2017

Myriam Käser.

Myriam Käser reprendra la direction de la communication d’entreprise de skyguide et entrera au Comité de direction au printemps prochain.

Myriam Käser a étudié les sciences politiques, le droit international ainsi que la langue et civilisation arabes aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en France et en Égypte, et obtenu un master à l’Université de Zurich.

Après avoir entamé sa carrière professionnelle en tant que journaliste et rédactrice pour des médias locaux et internationaux, elle a travaillé comme conseillère pour diverses agences suisses de communication, en dernier lieu en tant que senior consultant et membre de la direction.

Myriam Käser est actuellement chief communications officer et membre de la direction élargie du groupe médias NZZ.