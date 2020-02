Motorisation agile, motivation fertile

samedi, 08.02.2020

Pécub



La transition énergétique sera un échec si elle n’est pas accompagnée d’une transition économique.

La transition économique sera un échec si elle n’est pas accompagnée d’une transition socio-culturelle.

La transition socio-culturelle sera un échec si elle n’est pas accompagnée d’une transition de la pensée humaine. La transition de la pensée humaine sera un échec si elle n’est pas accompagnée d’une transition intellectuelle.

Le génie de la vie est-il généraliste ? Assemblage aléatoire de génies spécialistes ? Agrégat d’évolutions de vies déconnectées de la réalité globale ? Intérêts et objectifs communs ou intérêts et objectifs particuliers ? Naturels ou artificiels ? Le sujet est de tous les esprits en questionnement. Et c’est une bonne nouvelle, la question n’est plus occultée, elle ose enfin s’affirmer. Les circonstances alarmantes devenant jour après jour toujours plus alarmantes. Les méga-possédants, au risque de tout perdre, vont-ils brider le processus de transition des quatre fers ?

Les virus, champignons et bactéries ont le pouvoir de transformer la vie. Si l’idée leur vient de réclamer une contrepartie, nous sommes prêts à leur abandonner quoi ? L’avion, la voiture, le bœuf, l’alcool, la liberté ? Performances, dividendes, marges et profits ont le pouvoir de transformer l’entreprise. Si l’idée leur vient d’en réclamer davantage, nous sommes prêts à leur abandonner quoi ? Qualité, sécurité, vitalité, créativité, motivation, santé ? Ressources humaines, capital humain, volonté d’innovation, force de proposition ont le pouvoir de transformer l’usine. Si l’idée leur vient de demander un budget et des moyens, nous sommes prêts à leur mettre à disposition quoi et combien ?

Garantir un gain maximum sans prendre le moindre risque de perte, mission pour manager vertueux, pour cyber-parleur illusionniste, pour PDG transformiste ?

Le profil des patrons/patronnes se doit d’être à motivation agile. Dans le style à l’apparente simplicité, les souplesses du génie de la complexité. Le profil des directeurs/directrices des opérations, des chefs/cheffes de service ou chefs/cheffes d’équipe, se doit d’être de même veine. A tous les étages de l’entreprise, l’identique esprit de conquête de Jean-Luc Lagardère (1928-2003). MATRA, la Renault ESPACE, première one-box automobile. Une citadelle sur quatre roues. On n’a jamais été si bien sur terre que dans l’espace. Le Grand Patron n’est pas responsable de la seule guidance, il est avant toute chose, le modèle pour ses collaborateurs.

Lao Tseu, Léonard de Vinci, Nicolas Machiavel, sont de grands modèles, pauvres en usines, mais riches en esprit d’entreprise. Ils prennent la responsabilité du volant directionnel à la condition toutefois, d’avoir l’opportunité de réinventer la théorie et la pratique du mouvement. Bouger avec autorité naturelle, durabilité, humanité et pertinence. L’ingénieur, le sage, le régulateur, tiendront salon avec leur citadelle à roulettes, agile et imprenable. Cette one-box révolutionnaire a un nom : one-planet.