La substance psychédélique qui cartonne au Nasdaq intéresse aussi la Suisse

vendredi, 02.10.2020

Molécule naturellement sécrétée par des champignons hallucinogènes, la psilocybine est étudiée à Zurich, Bâle et Genève pour combattre dépression et addiction. Poussé par le marché pharma et la récente IPO de Compass Pathways, ce stupéfiant illégal effectue un retour en grâce.

Sophie Marenne



Le jour de son introduction en Bourse, les actions de la jeune entreprise Compass Pathways ont fait un bond de 71% à 29 dollars. Elles affichaient, jeudi, une valeur de près de 34 dollars. (source SIX iD)

Compass Pathways fait planer le Nasdaq. Depuis son introduction en Bourse à New York, le cours de cette jeune entreprise pharmaceutique s’envole: lancé à 17 dollars, le 18 septembre, le prix de son action atteint 33,80 dollars ce jeudi, la valorisant à plus d’un milliard de dollars. Une IPO qui...