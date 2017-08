Mobilezone accroît sa rentabilité malgré des ventes en recul

vendredi, 18.08.2017

Mobilezone est parvenu à dégager sur les six premiers mois de l'année un bénéfice net de 13,7 millions de francs, en hausse de 11,4% sur un an.

Mobilezone compte sur le lancement d'un nouveau téléphone Apple qui pourrait stimuler les souscriptions d'abonnements. (Keystone)

Le chiffre d'affaires net s'est pourtant tassé de 2,1% à 512,6 millions de francs, détaille vendredi le rapport d'activité de l'exploitant de boutiques de télécommunications.

Sur le plan opérationnel, l'excédent d'exploitation (Ebit) a grappillé 0,1 milliion pour s'établir à 18,4 millions de francs. La marge afférente s'est enrobée de 0,1 point de pourcentage (pp) à 3,6%.

Le produit net des ventes d'appareils et d'accessoires a fondu de 4,0% à 469,3 millions de francs et l'Ebit sur ce segment s'est érodé de 0,5 millions de francs à 12,4 millions francs. Les revenus issus des prestations de services par contre ont bondi de plus d'un quart à 43,3 millions de francs, pour un Ebit multiplié par deux à 6,2 millions de francs.

La direction entend continuer à faire croître la part de revenus tirés des activités en ligne, mais prévient que la situation dans le commerce de détail demeure tendue. Mobilezone compte par ailleurs sur le lancement d'un nouveau téléphone par le mastodonte américain Apple, qui pourrait stimuler les souscriptions d'abonnements.(awp)