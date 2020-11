Miser sur les opportunités de la «greentech» en Europe

mardi, 17.11.2020

Daniel Kalt / James Mazeau *



Alors qu’en Suisse, la loi sur le CO2 récemment adoptée au Parlement provoque déjà des levées de boucliers, la politique de l’Union européenne (UE) en matière de changement climatique progresse à un rythme beaucoup plus rapide.

En décembre 2019, la Commission européenne a dévoilé le «pacte vert pour l’Europe». Douze mois plus tard, alors que le monde est englué dans une crise économique profonde, le «Green Deal» est devenu le plus grand plan de relance vert de l’histoire de l’Europe. Il englobe une série de politiques et d’initiatives destinées à acheminer l’économie de l’UE vers un avenir durable et vers la neutralité climatique d’ici 2050.

En mars dernier, la Commission européenne a également proposé des objectifs juridiquement contraignants. Ils auront probablement des répercussions majeures sur les secteurs de la production d’électricité, des transports, de l’industrie et de la construction. Ceux-ci sont responsables d’environ 80% des émissions de gaz à effet de serre en Europe.

La production d’électricité: les capacités de production d’énergies renouvelables dans le domaine de l’électricité vont certainement continuer de croître fortement. Les développeurs et exploitants européens de sources d’énergie renouvelables, en particulier du photovoltaïque et des parcs éoliens en mer, devraient être les principaux bénéficiaires de cette transition énergétique.

Ils devraient aussi profiter de coûts de production encore à la baisse. En outre, l’utilisation efficace des sources d’énergie renouvelables nécessite de nouvelles technologies en matière de transmission et de distribution, ainsi que de stockage de l’énergie.

Les transports: dans le secteur des transports, les entreprises automobiles et leurs fournisseurs sont particulièrement impactés. En 2020 déjà, l’Europe devrait être le plus grand marché mondial pour les véhicules électrifiés.

D’ici 2025, environ 25% des nouvelles voitures vendues en Europe seront probablement alimentées par des batteries. Par la suite, les fournisseurs d’équipements techniques supplémentaires pour les véhicules électriques bénéficieront également de cette tendance.

L’industrie manufacturière: les technologies de «smart grid», ainsi que «l’Internet industriel des objets», sont deux créneaux prometteurs de l’industrie manufacturière. A l’avenir, les réseaux électriques intelligents pourront mieux intégrer les sources d’énergie décentralisées (photovoltaïques, p. ex.) dans le réseau. Ils sont donc d’une importance capitale pour l’intégration des énergies renouvelables dans la production d’électricité de l’UE.

L’Internet des objets permet aux entreprises de contrôler et de surveiller à tout moment leurs machines à distance. Ceci ouvre des possibilités de maintenance préventive et d’analyse des données pour une conception énergétique plus efficace des processus de production.

La construction: l’efficacité énergétique des bâtiments pourrait être améliorée de 40% d’ici 2040 grâce aux nouvelles technologies de construction et de rénovation.

La Commission européenne entend aussi accroître l’efficacité énergétique des bâtiments et promouvoir l’utilisation de technologies vertes telles que les panneaux solaires, les batteries et les appareils de mesure de la consommation.

Par ailleurs, des mesures d’isolation renforcées devraient permettre de réduire la consommation énergétique des bâtiments. Les systèmes de chauffage urbain et l’utilisation accrue des pompes à chaleur devraient également contribuer à atteindre les objectifs de baisse de la consommation d’énergie.

* Chef économiste Suisse / CIO UBS Global Wealth Management