Mikron a enregistré des résultats mitigés en 2019

jeudi, 23.01.2020

Mikron a vu son chiffre d'affaires croître en 2019, mais le recul de la demande dans l'industrie automobile a lourdement pesé sur les entrées et le carnet de commandes.

Les entrées de commandes se sont élevées à 288,5 millions, un recul de 20,4% par rapport à 2018.(Keystone)

Le fabricant biennois de machines-outils Mikron s'attend à un résultat d'exploitation (Ebit) stable et à un bénéfice en baisse. Il veut agrandir son site de Boudry, dans le canton de Neuchâtel.



Les recettes ont progressé de 4,1% l'an dernier à 327,6 millions de francs, selon un communiqué paru jeudi. Les entrées de commandes se sont élevées à 288,5 millions, un recul de 20,4% par rapport à 2018. En fin d'exercice, le carnet de commandes du groupe se situait à 157,4 millions, en chute de près de 20%.



"Si le segment d'activité Mikron Automation a poursuivi l'évolution favorable de 2018, Mikron Machining Solutions n'a pas été en mesure de compenser le très net recul de la demande dans l'industrie automobile survenu à partir de la mi-2019", note le document.



En novembre dernier, la société avait annoncé environ 25 licenciements sur son site de production d'Agno, au Tessin.



Mikron Automation est parvenu "à saisir de nouvelles opportunités commerciales, notamment dans le domaine de la technique médicale". Afin de faire face à la future croissance dans ce secteur, la direction a décidé d'étendre son site de Boudry avec un centre de montage et d'ingénierie.



En termes de rentabilité, le groupe biennois confirme tabler pour 2019 sur un Ebit au niveau de l'exercice précédent (13,9 millions de francs et une marge Ebit 4,4%). En revanche, il s'attend à un bénéfice de seulement 8 millions pour 2019, contre 12,2 millions en 2018, en raison de charges fiscales plus élevées.



Les chiffres détaillés seront publiés le 16 mars.(awp)