Mikro Kapital Management nomme Aleksandr Eryomin comme nouveau directeur général

jeudi, 23.04.2020

Mikro Kapital Management est une société de gestion de fonds et de titrisation spécialisée dans la microfinance couvrant les marchés d'Europe de l'Est, de la CEI, d'Asie de l'Est et d'Amérique centrale.

Mikro Kapital Management SA annonce la nomination d’Aleksandr Eryomin en tant que nouveau directeur général de la société. Aleksandr Eryomin compte plus de 25 ans d'expérience dans les secteurs bancaire et financier internationaux, occupant des postes de direction dans les institutions financières des pays d'Europe de l'Est et de la Communauté des États Indépendants (CEI).

L'ancien directeur général, Vincenzo Trani, conserve la direction de la stratégie du groupe en restant membre du conseil de surveillance et président de Mikro Kapital Group Sarl.

"Nous nous réjouissons d'accueillir Aleksandr Eryomin. Il apporte avec lui une longue expérience dans le secteur bancaire international ainsi qu'une connaissance approfondie de l'écosystème des PME en Europe de l'Est, en Asie centrale et en Russie", déclare Vincenzo Trani. "Nous sommes convaincus que son expertise sera déterminante pour le développement de nos activités dans toutes les régions où Mikro Kapital évolue" ajoute Vincenzo Trani.

Aleksandr Eryomin a débuté sa carrière en 1995 au sein du Fonds pour les petites entreprises de Russie créé par la Banque européenne de reconstruction et de développement (BERD). Il a consacré plus de la moitié de sa vie professionnelle au développement et à la gestion de différents projets bancaires visant à soutenir les petites entreprises et les entrepreneurs. A ce titre, il a occupé des postes de direction clés dans des organisations bancaires telles que ProCredit Bank (Ukraine), Access Bank (Azerbaïdjan), MFI IMON INTERNATIONAL (Tadjikistan), ainsi que dans différents programmes pour les PME en Russie, Bulgarie, Moldavie et Ukraine.

"Je suis heureux de rejoindre Mikro Kapital, un groupe qui connaît un succès considérable sur ses marchés et qui dispose d'excellentes équipes sur le terrain", a confié Aleksandr Eryomin, le nouveau directeur général de Mikro Kapital Management.

Aleksandr Eryomin a également exercé dans plusieurs banques universelles dans lesquelles il a occupé des postes de direction: Sberbank (Slovaquie), VTB (Azerbaïdjan), TRUST (Ukraine). Il y a développé une solide expérience dans des domaines clés du secteur financier tels que la création d'institutions bancaires, la gestion du développement, la gestion des risques, la gestion anti-crise, la restructuration et l'optimisation, ainsi que les fusions et acquisitions.