Migros veut se séparer de sa filiale Saviva

vendredi, 26.06.2020

Migros veut vendre sa filiale Saviva, spécialisée dans la livraison en gros aux établissements de restauration, pour se concentrer sur les offres de proximité.

Saviva dispose d'une dizaine de plateformes logistiques régionales pour livrer ses clients suisses dans un délai de 24 heures.

Poursuivant son processus de restructuration, Migros compte vendre sa filiale Saviva, spécialisée dans la livraison en gros aux établissements de restauration. Le géant orange veut se focaliser à l'avenir sur les offres de proximité.



"L'évolution du marché a conforté Migros dans sa volonté de lancer la procédure de vente de Saviva et de céder à de nouveaux propriétaires l'entreprise", a indiqué le distributeur vendredi dans un communiqué, ajoutant que "différentes options sont à l'étude et les détails sont en cours de clarification".



Saviva, dont le siège est à Regensdorf, dispose d'une dizaine de plateformes logistiques régionales pour livrer ses clients suisses dans un délai de 24 heures. La coopérative a également investi un montant non précisé dans une nouvelle place de marché numérique qui sera lancée cette année.(AWP)