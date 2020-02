Mirabaud: départ surprise de l'associé Michael Palma

Michael Palma quitte la banque genevoise Mirabaud pour des raisons personnelles.

Auparavant associé commanditaire, Michael Palma a accédé au collège des associés le 1er janvier de l'année dernière.

Michael Palma va quitter le collège des associés et le groupe Mirabaud fin février. Le fils de l'ancien associé et ex-directeur général Antonio Palma quitte la banque genevoise pour des "raisons personnelles", a indiqué un porte-parole, confirmant une information du Temps.



A partir du 1er mars, le collège des associés de Mirabaud sera ainsi composé d'Yves Mirabaud, associé-gérant senior, Lionel Aeschlimann, Camille Vial et Nicolas Mirabaud.



Auparavant associé commanditaire, Michael Palma a accédé au collège des associés le 1er janvier de l'année dernière. Il travaille au sein du groupe Mirabaud depuis 2010 et a siégé six ans au conseil exécutif de la banque.



M. Palma est également président du club de football Etoile Carouge depuis 2018, un mandat qu'il quittera à fin juin, rappelle le journal Le Temps.



Fin juin, le groupe Mirabaud gérait 34 milliards de francs d'actifs pour un effectif de 700 collaborateurs.(awp)