Changements dans les instances dirigeantes de Ernst & Young Suisse

jeudi, 25.06.2020

Michael Messerli nommé nouveau responsable Strategy & Transactions au sein de Ernst & Young. André Bieri devient Markets Partner Suisse.

André Bieri remplacera le 1er juillet Reinier Labadie, Markets Partner Suisse, qui part à la retraite.

La société d'audit et de conseil Ernst & Young (EY) Suisse va connaître plusieurs changements dans ses instances dirigeantes. Après la nomination de Stefan Rösch-Rütsche à la tête d'EY Suisse à mi-juin, deux promotions ont été prononcées.



Michael Messerli deviendra dès le 1er juillet responsable Strategy & Transactions (hors division Financial Services), un poste occupé jusqu'ici par M. Rösch-Rütsche, indique EY jeudi. M. Messerli est engagé chez EY Suisse depuis 2013 - en qualité de directeur exécutif - et est associé depuis 2017.



Pour sa part, André Bieri remplacera le 1er juillet Reinier Labadie, Markets Partner Suisse, qui part à la retraite. Il travaille depuis 2012 chez EY Suisse, tout d'abord comme conseiller fiscal et juridique, puis comme responsable pour la Suisse orientale dès 2016 et comme responsable régional pour Suisse et le Liechtenstein dès 2019.(AWP)