Meyer Burger finalise la cession de l'allemand Muegge

jeudi, 01.10.2020

Meyer Burger a finalisé jeudi sa vente du fabricant allemand de systèmes à micro-ondes et à plasma Muegge.

La vente de Muegge était inclue dans le calcul des objectifs de Meyer Burger sur trois ans. (Keystone)

Comme annoncé le 10 août, la transaction va permettre au groupe thounois Meyer Burger en réorientation d'encaisser 24 millions de francs et d'engranger un gain comptable de 4 millions.



La firme Muegge, basée à Reichelsheim dans le Land de Hesse, a été vendue à la société de participations allemande HQ Equita. L'ex-fournisseur de l'industrie photovoltaïque oeuvre désormais à sa transformation en fabricant de panneaux solaires. L'entreprise allemande est dès à présent qualifiée de "non stratégique" par Meyer Burger.



La transaction implique la reprise de Muegge, de sa filiale californienne Gerling Applied Engineering ainsi que d'une centaine d'employés, rappelle le communiqué. Le contrat prévoit également le versement d'un complément de 2,5 millions de francs d'ici 2022 sur la base des objectifs financiers fixés pour l'année prochaine.



La vente de Muegge était inclue dans le calcul des objectifs de Meyer Burger sur trois ans. Le groupe de Gwatt ambitionne d'atteindre un chiffre d'affaires de 400 à 450 millions de francs et une marge opérationnelle brute (Ebitda) entre 25-30%.(AWP)