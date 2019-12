Engagement en faveur des enfants

lundi, 09.12.2019

Mes valeurs-clés sont la créativité, l’ouverture d’esprit, la considération et la bienveillance.

Diane de Cerjat*



L’ouverture (d’esprit) me permet de me rapprocher des autres en créant des liens solides. La considération me permet de comprendre l’autre et d’aller de l’avant dans un projet ou une relation. Enfin, j’essaie d’être bienveillante, un comportement pas toujours facile à maîtriser mais qui découle souvent vers un acte de générosité et donc de philanthropie. Adopter ces valeurs c’est aussi essayer de travailler de manière collaborative et de s’investir dans la société... je crois que nous sommes plus philanthropes que nous le pensons!

Au quotidien, j’essaie d’appliquer ces gestes et de concentrer mon énergie à des projets intelligents. Cela peut être de l’aide volontaire (nettoyer les berges du lac Léman avec l’Association pour la sauvegarde du Léman ou encore participer à l’organisation d’un gala de charité). Dans mon travail, j’applique ces valeurs, ce qui me permet d’établir des relations fidèles et durables. En effet, j’ai rejoint Christie’s en novembre 2014 à Genève et travaille depuis à fortifier la nouvelle génération de collectionneurs, les Millennials.

Un des philanthropes qui m’inspire est Yann Borgstedt, avec sa formidable fondation Womanity. Tout récemment, j’ai rejoint le comité d’organisation du Gala que la fondation Womanity organise en février 2020. Cette soirée permettra notamment à la fondation de lever les fonds nécessaires pour soutenir les actions dédiées à l’autonomisation des femmes et des filles défavorisées dans le monde. J’ai décidé de m’impliquer et soutenir la cause en mettant à profit mes compétences et mon réseau, en m’occupant de trouver des expériences ou œuvres d’artistes à offrir lors de la vente aux enchères.

Je suis passionnée par l’art et l’accès à la culture. J’ai fondé avec des amis Mamco NextGen, la section 25-35 ans de l’association des amis du Mamco. Nos activités ont pour but de promouvoir le musée, la scène artistique genevoise et l’art contemporain auprès des jeunes, à travers des visites de musées et de galeries d’art, conférences, voyages, visites de collections privées et d’ateliers d’artistes. Pour ma part, je suis fière de savoir que je contribue à travers mon soutien au renouveau du musée.

Selon moi, les Millennials respectent l’art mais entretiennent une relation différente avec l’art et les artistes que celle que pouvait avoir leurs parents par exemple. Ils sont peut-être moins loyaux envers un artiste, une période où même une institution, ils collectionnent sans leitmotiv. Je crois aussi que cette génération recherche le stimuli constant et aime être incluse dans différents projets communautaires. Au Mamco Nextgen, faire partie d’un collectif est un vrai stimulant car les jeunes, en se regroupant autour de l’art, se sentent libres.

*Co-fondatrice du MAMCO NextGen