Coronavirus: 20.704 tests, 2823 nouveaux cas, 57 hospitalisations, 8 décès

mercredi, 14.10.2020

Mercredi, la Suisse recense 2823 nouveaux cas en 24 heures.

Depuis le début de la pandémie, 68.704 cas de contamination au Covid-19 ont été confirmés en laboratoire sur un total de 1.536.725 tests effectués en Suisse et au Liechtenstein.(Keystone)

La Suisse compte 2823 cas supplémentaires de coronavirus en 24 heures, selon les chiffres publiés mercredi par l'OFSP. Le taux de positivité s'élève à 13,63%. Huit décès supplémentaires sont à déplorer et 57 malades ont été hospitalisés.



Depuis mardi, 20.704 tests ont été enregistrés. Le taux de positivité s'élève à 13,63%, contre 15,1% mardi, et 11,44% lundi. Sur les sept derniers jours, le nombre total d'infections est de 10.397. Sur les deux dernières semaines, le pays compte 176,4 nouvelles infections pour 100.000 habitants.



Depuis le début de la pandémie, 68.704 cas de contamination au Covid-19 ont été confirmés en laboratoire sur un total de 1.536.725 tests effectués en Suisse et au Liechtenstein. Le total des décès s'élève à 1816 et le nombre de personnes hospitalisées atteint 5167.



Le pays dénombre par ailleurs 5250 personnes en isolement et 11.093 individus faisant partie de leurs contacts ont été mis en quarantaine. S'y ajoutent 14'664 autres personnes revenant de voyage d'un pays à risque et qui ont dû aussi passer par la case de la quarantaine.

Forte hausse des cas de Covid-19 dans un EMS jurassien

En une semaine, le nombre de cas de résidents testés positifs au Covid-19 sur le site EMS de Saignelégier (JU) est en forte hausse. A ce jour, 18 pensionnaires ont été contaminés. Au niveau des collaborateurs, 9 soignants sont positifs au coronavirus.

Malgré les importantes mesures prises jusqu'ici, la propagation du virus reste difficile à contenir, a annoncé mercredi l'Hôpital du Jura (H-JU). La situation sur les trois autres sites de l'H-JU est sous contrôle. L'EMS de Saignelégier avait déjà été placé en quarantaine.(ATS)

>>Retrouvez notre tableau de bord sur le coronavirus