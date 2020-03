Coronavirus: un logiciel pour le suivi des patients proposé par MLS

jeudi, 19.03.2020

Medical Link Services (MLS), basé à Nyon, a développé un logiciel gratuit dédié pour le suivi des patients.

LP



Medical Link Services (MLS), basé à Nyon, est un des principaux éditeurs suisses de logiciels de santé dans le domaine du maintien à domicile.

Evaluer l’état du patient, faciliter sa prise en charge et suivre son évolution, c’est l’objectif du logiciel développé par Medical Link Services (MLS), une plateforme collaborative pour les professionnels de santé, accessible aux organisations de soins en milieu hospitalier et de soins à domicile, aux infirmières et infirmiers indépendants.

Basé sur les recommandations de l’OFSP. Il permet d’évaluer l’état du patient, de faciliter sa prise en charge et de suivre son évolution. L’épidémie COVID-19 implique la mise en place de précautions particulières pour protéger tant les professionnels de santé que les patients.

Pour MLS, il est en effet vital de connaître en temps réel l’état du patient et de partager cette information avec les autres professionnels de santé participant à sa prise en charge. Il est également important de disposer de moyens facilitant la coordination des actions spécifiques à mettre en œuvre dans ce contexte d’épidémie.

MLS met ce module gratuitement et dans les prochaines 48 heures à disposition de ses clients.