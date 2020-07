Medacta reçoit le feu vert des Etats-Unis pour sa plateforme chirurgicale

La plateforme chirurgicale à réalité augmentée du groupe tessinois Medacta a reçu l'autorisation de l'Agence américaine des médicaments.

L'objectif majeur de l'application de Medacta est d'améliorer l'efficacité et la précision des arthroplasties totales du genou. (Keystone)

Le spécialiste des prothèses Medacta a reçu le feu vert de l'Agence américaine des médicaments (FDA) pour la première plateforme chirurgicale à réalité augmentée approuvée pour les procédures d'arthroplastie totale du genou, fait savoir le groupe tessinois lundi.

La TKA NextAR est la première application d'une nouvelle technologie de plateforme, qui sera élargie aux procédures de la hanche, de l'épaule et de la colonne vertébrale, conçue et réalisée avec l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique, précise le communiqué. Elles permettent la planification et l'analyse préopératoire basées sur la tomodensitométrie de manière efficace et précise.

L'objectif majeur de cette application est d'améliorer l'efficacité et la précision des arthroplasties totales du genou et d'offrir une planification personnalisée, avec un faible investissement initial requis par les cliniques et les hôpitaux, ainsi que des avantages économiques pour le système de santé grâce à l'efficacité des salles d'opération et au faible coût par procédure.