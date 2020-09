Medacta: la rentabilité a reculé de pair avec les recettes

lundi, 07.09.2020

Le bénéfice net du groupe tessinois Medacta a reculé de 14% au premier semestre.

Medacta a adopté des mesures de préservation de ses liquidités, comprenant notamment un gel temporaire des évènements, des voyages et des embauches. (Keystone)

Le producteur de prothèses et de dispositifs chirurgicaux orthopédiques Medacta a inscrit sur les six premiers mois de l'année un bénéfice net de 9,7 millions d'euros, en recul de 14% sur un an. La rentabilité s'est érodée de concert avec les recettes, déjà publiées mi-juillet.

Plombé par les restrictions imposées aux opérations chirurgicales électives pendant le confinement, le chiffre d'affaires s'est contracté de 11% à 134,8 millions, rappelle le compte-rendu détaillé diffusé lundi.

Le groupe tessinois a adopté des mesures de préservation de ses liquidités, comprenant notamment un gel temporaire des évènements, des voyages et des embauches.

La direction demeure résolument confiante sur le moyen terme, quand l'évolution à brève échéance demeure imprévisible en raison des incertitudes générées par la crise sanitaire. La reprise constatée sur les mois de juin, juillet et août tend à démontrer que l'activité peut reprendre rapidement.

L'entreprise a notamment repris son programme d'embauche pour étoffer ses capacités de vente et prévoit d'investir en prévision de la reprise. (awp)