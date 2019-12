MCH intègre le responsable d'Art Basel au sein de sa direction générale

vendredi, 29.11.2019

MCH poursuit sa réorganisation et intègre dès l'an prochain le responsable d'Art Basel, Marc Spiegler, au sein de sa direction générale.

Marc Spiegler.

L'organisateur de foires et évènements MCH intégrera dès l'an prochain le responsable d'Art Basel - Marc Spiegler - au sein de sa direction générale, afin de refléter l'importance de la plateforme d'art contemporain et moderne dans le réalignement stratégique de l'entreprise.



Le segment Venues sera par ailleurs autonomisé de l'unité Events Switzerland and Venues et placé sous la direction de Peter Holenstein. Ce dernier rapportera toujours au directement au directeur général, mais ne fera plus partie de la direction générale, précise un communiqué publié vendredi.(awp)