Baselworld: accord sur les conditions de remboursement trouvé

jeudi, 07.05.2020

MCH, le propriétaire de la foire horlogère et joaillère Baselworld, a trouvé un accord avec les représentants des exposants sur les conditions de remboursements liées à l'édition 2020, qui a été annulée à cause du coronavirus. L'édition 2021 de Baselworld a par ailleurs été reportée à une date ultérieure, annonce jeudi un communiqué.

Le mois dernier les marques horlogères avaient exigé de recevoir l'intégralité des frais engagés mais la manifestation rhénane s'était déclarée dans l'incapacité de réaliser leurs demandes.

"Je remercie les maisons Patek Philippe, Rolex, Tudor, Chanel, Chopard, Hublot, Zenith et Tag Heuer qui, dans un esprit de solidarité envers l'ensemble de l'industrie, ont accepté un remboursement moindre de façon à ce que les autres exposants bénéficient de meilleures conditions", a indiqué le président du comité des exposants, Hubert du Plessix, tout en remerciant aussi les représentants de MCH.

Par ailleurs le groupe MCH a décidé de ne pas organiser Baselworld 2021 comme prévu initialement du 28 janvier au 2 février 2021. "Nous travaillons intensivement avec les exposants et les visiteurs pour déterminer et étudier les besoins et les possibilités de nouvelles plateformes," a déclaré le directeur du salon Michel Loris-Melikoff. La manifestation communiquera d'ici l'été sur le nouveau concept et les nouvelles dates.(AWP)