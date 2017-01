Max Havelaar (Suisse) va changer de directeur

mardi, 10.01.2017

La Fondation Max Havelaar (Suisse) annonce un changement à sa tête. En poste depuis 2012, l'actuelle directrice Nadja Lang passera le témoin dès le 1er mai à Andreas Jimenez, patron de Bio Partner.



Le successeur désigné dirige depuis 2011 la société Bio Partner, active dans le commerce de gros bio et équitable, indique mardi Max Havelaar (Suisse). L'économiste âgé de 52 ans avait auparavant occupé des fonctions dirigeantes au sein du groupe Lekkerland, grossiste dans le domaine de la consommation nomade.



Nadja Lang quant à elle "souhaite, après douze ans, donner une nouvelle orientation à sa carrière professionnelle", indique sans plus de détail le communiqué. Elle a commencé chez Max Havelaar en 2005 comme directrice commerciale et directrice générale adjointe.



Depuis, la gamme Fairtrade s'est élargie, passant de 800 à 2400 produits portant le label, souligne la fondation sise à Zurich. Le chiffre d'affaires issu des produits du commerce équitable en Suisse a lui gonflé de 220 millions de francs en 2005 à plus de 500 millions aujourd'hui. - (awp)