Martin Vetterli reconduit à la tête de l'EPFL

mercredi, 12.02.2020

Martin Vetterli présidera l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) quatre années de plus.

Sous la direction de M. Vetterli, l'EPFL a progressé sur sa politique d'excellence dans l'enseignement et dans la recherche au niveau international.(Keystone)

Le Conseil fédéral a reconduit mercredi Martin Vetterli, professeur en systèmes de communication, dans ses fonctions de président de l'EPFL.



Le gouvernement mise ainsi sur la continuité et atteste du succès de la stratégie poursuivie par l'EPFL. Sous la direction de M. Vetterli, l'institution a progressé sur sa politique d'excellence dans l'enseignement et dans la recherche au niveau international. Elle a également consolidé sa position parmi les premières universités du monde, souligne le Conseil fédéral.



Nommé en 2016, M. Vetterli a fait des études en génie électrique. Après l'obtention de son doctorat, il s'est longtemps consacré à la recherche et l'enseignement. Ses activités centrées sur le génie électrique, les sciences de l'informatique et les mathématiques appliquées lui ont valu de nombreuses récompenses. De 2013 à 2016, il a aussi été président du Conseil national de la recherche du Fonds national suisse.(awp)