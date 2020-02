Un nouveau directeur suppléant pour l'Union des villes suisses

lundi, 17.02.2020

Martin Flügel succède à Martin Tschirren au poste de directeur suppléant de l'Union des villes suisses.

Martin Flügel était jusqu'ici responsable politique et affaires publiques de Caritas Suisse. (Keystone)

Le nouveau directeur suppléant de l'Union des villes suisses s'appelle Martin Flügel. Entré en fonction fin janvier, il se consacrera entre autres dans le cadre de son nouveau poste aux questions de politique énergétique, budgétaire et institutionnelle.

Martin Flügel était jusqu'ici responsable politique et affaires publiques de Caritas Suisse. Il avait auparavant été responsable des secteurs politique économique puis politique sociale chez Travail.Suisse avant d'en être enfin pendant huit ans président et directeur.

Martin Flügel est en outre titulaire d'un CAS en direction des organisations à but non lucratif. Âgé de 52 ans, il est marié, père de trois filles et vit à Berne.

Martin Flügel prend la succession de Martin Tschirren, élu par le Conseil fédéral nouveau directeur de l'Office fédéral du logement à compter du 16 mars prochain.