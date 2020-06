Syz: Marlene Nørgaard Carolus entre au conseil d’administration

vendredi, 26.06.2020

Marlene Nørgaard Carolus a été nommée aux conseils d’administration du Groupe SYZ et de Banque SYZ.

Le Groupe SYZ renforce son conseil d’administration avec la nomination de la spécialiste de la gestion privée Marlene Nørgaard Carolus.

Forte d’une grande expérience professionnelle dans l’investissement, Marlene Nørgaard Carolus défendra les intérêts d’actionnaire ainsi que ceux des clients de la région nordique. Elle succède ainsi à Casper Kirk Johansen, entrepreneur danois et membre du conseil d’administration depuis 2015.

Marlene Nørgaard Carolus contribuera à mettre en œuvre la stratégie commerciale de la banque « boutique » suisse alors que celle-ci entame une nouvelle phase de croissance après une année riche en transformations.

Marlene Nørgaard Carolus vient d’intégrer le classement des 100 femmes les plus influentes au Danemark établi par le prestigieux « Who’s Who » danois. Son esprit d’entreprise, son expérience en matière d’innovation et de transformation commerciales dans les domaines de la gestion privée, de la banque d’investissement, du crédit, de la gestion des risques et de la conformité seront des atouts précieux pour SYZ.

Elle possède plus de 30 ans d’expérience dans le secteur de l’investissement et a occupé diverses fonctions liées à la gestion de portefeuilles, aux ventes et au développement commercial sur différents marchés.

Depuis 2004, elle siège à plusieurs conseils d’administration de sociétés financières, dont celui de Danske Bank International. Elle est également membre non exécutive des conseils d’administration de plusieurs entreprises et organisations à but non lucratif, comme ART 2030, une organisation à but non lucratif qui relie l’art au Programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations Unies, ou encore la Fondation commerciale danoise Olga & Esper Boels.

Marlene Nørgaard Carolus détient un Executive MBA de l’Ecole de commerce de Copenhague et est diplômée d’une formation pour les dirigeants de l’université de Harvard sur l’amélioration de l’efficacité des conseils d’administration des entreprises. En 2019, elle a également terminé une masterclass sur la direction des conseils d’administration de l’Ecole de commerce de Copenhague.

Elle est actuellement CEO de Mybanker, une FinTech danoise qui aide les clients danois à trouver les services bancaires correspondant à leurs besoins et à bénéficier de meilleures conditions bancaires, ainsi qu’à mieux maîtriser leurs finances.