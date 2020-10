Marita Lintener rejoint Skyguide à la tête des affaires internationales

Marita Lintener, fondatrice de Lintener European Aviation Consultancy, deviendra head of international affairs de Skyguide dès le 1er janvier 2021.

Marita Lintener a notamment fondé Lintener European Aviation Consultancy en 2004, dont elle est managing director.

Le contrôleur aérien suisse Skyguide a annoncé lundi renforcer sa direction avec le recrutement de Marita Lintener à la tête des affaires internationales (head of international affairs) à partir du 1er janvier. Cette économiste de 56 ans sera responsable de tous les dossiers en matière d'affaires internationales et d'affaires publiques européennes et dirigera une équipe de trois experts dans ces domaines.

Marita Lintener a fondé Lintener European Aviation Consultancy en 2004 et a depuis dirigé des projets d'affaires publiques et de transformation pour les compagnies aériennes, les fournisseurs de services de navigation aérienne, les fournisseurs de systèmes de transport aérien et d'autres acteurs clés de l'industrie aéronautique européenne. Pendant sept ans, elle a été présidente du groupe stratégique de compagnies aériennes A4, le principal groupe d'investisseurs opérationnels de la branche au niveau européen.

"La mise en œuvre réussie de notre stratégie d'innovation nécessite également une réglementation européenne adaptée qui instaure des incitations favorables aux entreprises avant-gardistes. Je suis donc ravie que Marita prenne en main nos activités en matière d'affaires internationales. Elle y apportera une contribution significative grâce à sa profonde compréhension de l'industrie aéronautique et de son cadre réglementaire ainsi qu'à son solide réseau européen", déclare Myriam Käser, Chief Communications and Public Affairs Officer de Skyguide.