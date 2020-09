Marie Jacot-Cardoen rejoint Edmond de Rothschild Asset Management

Marie Jacot-Cardoen a été nommée Global Head of Distribution chez Edmond de Rothschild Asset Management.

Après avoir consolidé ses activités d’investissement coté et non coté pour créer une plateforme unique au service de ses clients, Edmond de Rothschild Asset Management annonce l’arrivée de Marie Jacot-Cardoen en tant que Global Head of Distribution.

Elle aura pour mission de déployer la stratégie commerciale de l’Asset Management sur l’ensemble des géographies et de promouvoir l’intégralité de l’offre de gestion, comprenant les actifs liquides et les actifs réels. Elle contribuera également au développement de la gamme d’investissements responsables auprès de tous les clients de l’Asset Management.

Marie Jacot-Cardoen a réalisé la majorité de sa carrière chez Goldman Sachs où elle a été, entre autres, responsable au sein de plusieurs pays européens de la distribution des solutions d’investissement de Goldman Sachs Asset Management.