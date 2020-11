Le financement de Carnival ou comment le crédit coule à flot

jeudi, 26.11.2020

marché obligataire. L’exemple du croisiériste montre l’optimisme ambiant lié à la certitude qu’au moindre stress, la Réserve fédérale interviendra à nouveaux.

Catherine Reichlin*



Si les entrées en scène sont cruciales, les sorties le sont encore davantage car ratées, elles marquent les mémoires.

Entrée en scène comme une sauveuse avec ses programmes d’aide d’urgence, la Réserve fédérale devrait les mener à terme d’ici la fin de l’année. Si dans les faits, les facilités de crédit pour les entreprises sont peu utilisées, leur existence offre un filet de sécurité psychologique.

Les marchés de crédit se sont-ils pour autant crispés à l’idée de perdre ce filet? Pas le moins du monde. Ni hoquet ou soubresaut à déplorer jusqu’à présent, bien au contraire.

Bilan remanié

Le cas de Carnival en dit long sur cette humeur. Grand habitué du marché des capitaux depuis avril, le croisiériste a profité de chaque occasion pour remanier son bilan. Au printemps, le numéro un du secteur a mis en collatéral l’essentiel de ses actifs, y compris la majorité de sa flotte, pour 28 milliards de dollars afin d’offrir des garanties aux prêteurs. Les investisseurs téméraires ont été récompensés: l’emprunt 11.50% de maturité 2023, émis à 99% en avril, s’échange à 113%. Mi-juillet, Carnival continue d’utiliser son collatéral et émet des obligations avec des conditions moins attrayantes tant en terme de garantie que de rémunération. L’emprunt 10.5% de maturité 2026 émis à 100% s’échange pourtant à ... 118%! En août, le croisiériste grille sa dernière cartouche, entendons par là qu’après cet emprunt il n’a plus de collatéral à disposition.

Emis à 100% cet emprunt avec un coupon de 9.875% et de maturité 2027 s’échange à 117% trois mois plus tard!

Emission d’une dette sans aucune garantie

La fulgurante trajectoire ne s’arrête pas là. Depuis le mois d’août, Carnival a réalisé plusieurs augmentations de capital pour plus de 5 milliards de dollars . Surfant sur la vague de l’optimisme du marché, Carnival fait encore plus fort le 19 novembre: émettre de la dette sans aucune garantie.

Avec une demande de 11 milliards de dollars pour une émission de 2 milliards, la société a pu resserrer les conditions initiales et émettre davantage qu’annoncé. Une semaine plus tard, l’emprunt 7.625% de maturité 2026, émis à 100% se traite à 106%! Pour une société qui a subi une perte de 2.86 milliards de dollars au 3e trimestre, a brûlé en moyenne 770 millions de dollars de cash par mois, s’attend à en brûler encore 530 dollars par mois en moyenne, et ne reprendra pas ses activités avant fin janvier, la performance laisse... songeur.

Le marché continue prête sans discernement

D’autant que les difficultés pourraient augmenter puisque le 23 novembre, un juge californien a estimé recevable la plainte de 17 personnes accusant Carnival de négligence pour les avoir exposées au virus en février. La route vers la reprise est longue et parsemée d’embûches pour le croisiériste mais aussi pour de nombreuses autres compagnies qui n’ont plus de revenus depuis des mois. Pourtant le marché continue à leur prêter sans discernement, empli d’optimisme d’un vaccin imminent.

Et en étant persuadé que même si la Fed s’apprête à sortir de scène, elle cédera à autant de rappels et de bis que le marché le demandera.

*Responsable de la recherche financière, banque Mirabaud