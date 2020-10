Coronavirus: infrastructures et énergies renouvelables

mardi, 20.10.2020

Marché actions. Stimulé par la crise sanitaire, l’intérêt des institutionnels pour les investissements durables s’accroît.

Maria Sala*



Maria Sala

La sensibilité des investisseurs institutionnels à la prise en compte des critères de durabilité dans les décisions d’investissement continue à augmenter de manière significative, sur les trois dimensions de la durabilité que représente l’acronyme ESG, à savoir les critères environnementaux (E) et sociaux (S) ainsi que les aspects de bonne gouvernance d’entreprise (G).

L’infrastructure a besoin de financements privés

Les investissements en infrastructures dans le secteur des énergies renouvelables répondent aux deux grandes tendances que nous observons: le besoin d’opportunités sur les marchés privés et la demande en investissements durables.

Dans le cadre d’un l’effort mondial visant à créer des infrastructures respectueuses du climat, la décarbonisation du secteur énergétique est d’une importance capitale. Créer les conditions de ce progrès est un projet structurant qui nécessite des flux de capitaux massifs, y compris de la part du secteur privé.

Cette tendance offre aux investisseurs des possibilités, à long terme, de rendement et de valorisations intéressantes.

Pour sélectionner les opportunités d’investissement appropriées dans un marché à la fois dynamique et concurrentiel, et bénéficier de ces solutions, il faut ­disposer de connaissances techniques et économiques solides. Les investisseurs recherchent donc des partenaires ayant une expertise forte et un accès aux meilleures opportunités d’investissement dans ce domaine.

Par ailleurs, la crise du Coronavirus, et la baisse des prix de l’énergie qui en a découlé, n’ont pas entraîné d’ajustements significatifs de la valeur des projets d’énergie renouvelable.

Nous voyons trois raisons principales à cela: premièrement, les énergies renouvelables sont moins dépendantes du cycle économique que les autres secteurs de l’infrastructure. Deuxièmement, les usines peuvent être exploitées avec peu de supervision sur place par les employés. Troisièmement, les portefeuilles d’investissement sont généralement bien diversifiés géographiquement.

Par rapport à d’autres secteurs dans les infrastructures, les portefeuilles axés sur les énergies renouvelables se sont donc révélés très résistants pendant cette crise.Développement dynamique malgré la crise sanitaire

Au niveau international, on observe que les fonds de pension ont considérablement augmenté leur exposition aux investissements sur le marché privé au cours des 30 dernières années (4% en 1996, 15% en 2005 et 25% en 2017(1)). Au niveau mondial, 55% des investisseurs institutionnels souhaitent augmenter leur allocation à ce type d’actifs. Pour le capital-investissement, 46% ont l’intention de le faire, et pour le crédit privé, 53%(2).

L’activité dans le domaine de l’infrastructure des énergies renouvelables se développe de manière dynamique. Les flux de financements de ces projets restent soutenus quand ils sont de qualité, de sorte à ce que le marché fonctionne toujours avec fluidité. En outre, les mesures fiscales devraient soutenir les projets d’infrastructure en particulier dans le secteur des énergies renouvelables.

Nous pensons qu’il est fort probable que les décisions politiques soient avant tout motivées par la création d’emplois. Et les délais pour les crédits de remboursement d’impôt pourraient être prolongés pour soutenir l’activité de construction.

Nous pensons donc qu’il existe de nombreuses opportunités d’investissement dans le secteur des énergies renouvelables, que ça soit aux États-Unis, en Europe ou en Asie. La demande pour cette classe d’actifs est en hausse constante. Les sociétés de gestion d’actifs ayant une présence et une approche mondiales pourront approvisionner le marché en projets. Avec un net avantage pour celles qui bénéficient d’une expertise technologique forte et d’un track record solide dans ce domaine.

Des approches spécifiques pour des besoins variés

Durant cette crise, les investissements dans les énergies éolienne et solaire ont, à nouveau, prouvé leur résilience. La tendance que nous observons est la nécessité d’investissements robustes et durables avec des rendements intéressants, stables et la prise en compte des facteurs ESG.

Les investissements en infrastructure dans le secteur des énergies renouvelables se distinguent précisément par ces caractéristiques. La demande attendue dans un pays donné peut être le résultat d’un besoin croissant d’électricité (en particulier renouvelable), ou de mécanismes de soutien. Les investisseurs qui participent à ces marchés à un stade précoce bénéficieront d’une compression des taux et d’une augmentation des revenus.

Le passage à une énergie plus propre génère une multitude de possibilités d’investissement dans les énergies renouvelables, un marché représentant 10.000 milliards de dollars sur les 30 prochaines années(3).

(1) Towers Watson Global Pension Assets Study 2018.

(2) BlackRock Global Rebalancing Survey, 2020.

(3) BlackRock Global Renewable Power Insight 2020 «Winds of change».

*Responsable de la clientèle Institutionnelle Romandie & Tessin, BlackRock