Patrimonium: Manuel Leuthold, nouveau Président du Conseil d'Administration

vendredi, 24.01.2020

Manuel Leuthold est le nouveau Président du Conseil d'Administration de Patrimonium Asset Management AG.

Manuel Leuthold dispose d'une longue expérience dans le domaine bancaire.

Manuel Leuthold prend la présidence du Conseil d'Administration de Patrimonium. Il est depuis 2016 Président de compenswiss – Fonds de compensation AVS/AI/APG et membre de Conseils d'Administration de plusieurs banques et institutions suisses.

En tant que Président du Conseil d'Administration de compenswiss, il est responsable de la gestion des trois fortunes AVS/AI/APG qui s'élèvent à plus de 35 milliards de francs.

Manuel Leuthold dispose d'une longue expérience dans le domaine bancaire: il a passé 27 ans au sein du Groupe UBS, notamment comme Head Corporate and Institutional Clients Suisse, et a occupé par la suite la fonction de Chief Administrative Officer auprès du Groupe Edmond de Rothschild.

Manuel Leuthold a grandi à Genève et il est titulaire d'un Master en droit et d'un Master en Sciences économiques de l'Université de Genève. Il est marié et père d’une fille.

Le Conseil d'Administration de Patrimonium est complété par Christoph Syz (CEO), Daniel Heine, Stéphane Bonvin, Hans-Ruedi Trüeb et Peter Jäggi. Andreas Giesbrecht a décidé de se retirer du Conseil d'Administration pour des raisons d'âge.