Manuel Kunzelmann nommé directeur général de la Banque Migros

vendredi, 10.01.2020

Manuel Kunzelmann a été nommé directeur général de la Banque Migros à partir du 1er mai prochain.

Oeuvrant actuellement pour la Banque cantonale de Bâle-Campagne (BLKB), Manuel Kunzelmann succédera alors à Harald Nedwed, lequel a décidé de prendre sa retraite après avoir été à la tête de l'établissement contrôlé par Migros pendant presque 17 ans.



Le nouveau patron travaillera jusqu'à fin avril pour la Banque cantonale de Bâle-Campagne (BLKB) en tant que responsable de la division Stratégie et performance des marchés et membre de la direction générale, précise vendredi la Banque Migros.



A la BLKB, ses prérogatives seront reprises à titre intérimaire par Alexandra Lau, directrice juridique et conformité, elle aussi membre du comité exécutif de l'établissement rhénan.

Le conseil de banque va se prononcer sur le remplacement du démissionnaire dans les prochaines semaines, indique la BLKB vendredi. M. Kunzelmann avait intégré en 2017 la direction générale de la banque, où il a occupé des postes à responsabilité depuis 2009.(awp)