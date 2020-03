Management et télétravail, ou comment s’en sortir dans cette situation irréelle...

jeudi, 26.03.2020

Nathalie Brodard*



Nathalie Brodard

J’ai l’impression de vivre un cauchemar. Et dire que l’on m’avait prédit une excellente année 2020. En quelques jours, vous avez vu comme moi votre mur d’actualités LinkedIn ou Facebook se couvrir d’annonces, photos, analyses liées de près ou de loin au coronavirus. Pour éviter tout risque de contamination, nous avons décidé d’envoyer tout le monde à la maison et de mettre en place le télétravail.

Bien qu’il s’agisse d’un scénario de travail idéal pour de nombreux employés, cela peut être une étape difficile pour les managers. Comment savoir qui fait quoi? Est-ce qu’on peut ou doit avoir un contrôle sur tout ce qu’il se passe?

Voici quelques astuces bien utiles pour que cela fonctionne:

1.Définissez des attentes claires et précises:

Assurez-vous d’avoir des attentes claires envers les collaborateurs qui travaillent à distance. Plus ils seront préparés, plus ils seront efficaces. Qu’est-ce qui est urgent, qu’est-ce qui ne l’est pas? Comment traiter les urgences?

2. Restez en contact

Ce n’est pas parce que l’on travail chacun chez soi, que l’on doit cesser de se parler. Au contraire. Il faut impérativement planifier des moments pour parler les uns avec les autres, lors de réunions de groupe, ou en face à face. Sans cela, le silence devient bruyant et dangereux. N’hésitez pas à communiquer quotidiennement avec vos télétravailleurs par différents canaux: emails, WhatsApp, calls, Zoom, Skype. Cette interaction et cet engagement constants aideront les travailleurs à distance à ne pas se sentir exclus.

3. Ayez des outils fiables

Rien de plus agaçant qu’une conférence téléphonique où l’on ne s’entend pas ou des fichiers importants que l’on ne parvient pas à télécharger. Il est primordial que vous investissiez dans des outils fiables pour que la collaboration à distance se fasse dans les meilleures conditions possibles. Et n’oubliez pas de développer des modes d’emploi clairs pour utiliser ces outils.

4. Confiance et proximité relationnelle sont les clefs d’un télétravail réussi

Sans confiance, rien n’est possible dans le domaine du management. C’est d’autant plus vrai lorsque les collaborateurs travaillent à distance. La confiance est complexe et fragile mais si elle se construit dès le début et qu’elle est perçue comme un objectif en tant que tel, elle est plus facile à instaurer.

5. Entretenir un climat de coopération et un sentiment d’appartenance

Les réunions d’équipe représentent un moment particulièrement important pour développer de la convivialité et le plaisir de travailler ensemble. Le sentiment d’appartenance est crucial, mais il est souvent banalisé. On mesure surtout son importance lorsqu’il fait défaut.

Le manager qui dirige toute, ou une partie, de son équipe à distance doit respecter certaines règles basiques mais primordiales.

Donner du sens au travail de l’équipe: valorisez le travail de vos collaborateurs en renforçant le sentiment d’appartenance. Veillez au respect de la culture de l’entreprise. Aidez-les à se concentrer sur leur mission, les valeurs qui comptent vraiment pour eux. Prenons le temps (ça, nous en avons) pour affiner nos outils et être à l’écoute de nos collègues et employés. Ce n’est pas parce que l’on travaille à distance que nous devons être distants!

* CEO and founder, Brodard Executive Search