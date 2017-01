L'économie vaudoise devrait accélérer la cadence en 2017 et 2018

jeudi, 12.01.2017

Malgré une situation économique difficile, la reprise se poursuit dans le canton de Vaud. Après une hausse estimée de 1,6% du produit intérieur brut (PIB) en 2016, ce dernier devrait progresser de 1,7% en 2017 et de 2,0% en 2018, indiquent jeudi la Banque cantonale vaudoise (BCV), l'Etat de Vaud et la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie dans leurs prévisions.



L'économie cantonale bénéficie du soutien d'une demande intérieure robuste et devrait profiter d'une légère accélération de l'économie mondiale. L'appréciation du dollar a permis de relâcher un peu la pression sur les exportateurs, mais la surévaluation du franc par rapport à l'euro reste problématique, précise le communiqué.



Le commerce de gros et de détail, ainsi que les activités immobilières et les services aux entreprises devraient enregistrer une croissance solide en 2017. Dans la chimie-pharma et l'industrie alimentaire, la croissance sera plus modérée. Une stagnation est attendue dans les transports, les télécommunications et l'hôtellerie-restauration. - (awp)