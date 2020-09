Partners Group fait mieux qu'attendu au 1er semestre

mardi, 08.09.2020

Malgré une contraction des recettes en raison de la crise du Covid-19, Partners Group a dépassé les attentes des analystes au cours des six premiers mois de l'année.

Le 21 septembre, l'action Partners Group figurera pour la première fois parmi les 20 valeurs vedettes du SMI. (Keystone)

L'action Partners Group prenait de l'embonpoint mardi matin, après la publication de résultats semestriels meilleurs qu'attendu. Le spécialiste zougois du capital-investissement a vu ses commissions de performance chuter, mais à un niveau moins pire que prévu. Les analystes se montrent prudents dans un contexte marqué par la pandémie de Covid-19.

A 9h43, la nominative Partners Group prenait 2% à 897,60 francs, après avoir frôlé les 925 francs dans les premiers échanges. L'indice Swiss Leader Index (SLI) cédait 0,23%.

Les chiffres dévoilés apportent la preuve que le groupe zougois ne se laisse pas déstabiliser si facilement au niveau opérationnel, selon la Banque cantonale de Zurich. Les pertes se sont révélées moins importantes que prévu et le potentiel de rattrapage est bien réel, affirme l'analyste Michael Kunz, qui annonce un relèvement de ses estimations.

Le titre reste cependant assez cher, ce qui convainc le spécialiste à camper sur "pondérer au marché".

Bien qu'en recul de plus de moitié, les commissions liées à la performance ont surpris favorablement et ont tiré les chiffres semestriels vers le haut, selon Vontobel. La direction de Partners Group table sur une normalisation et prévoit des désinvestissements.

L'analyste Andreas Venditti met en garde contre les incertitudes liées au Covid, mais confirme la recommandation d'achat, assortie d'un objectif de cours à 990 francs.

Du côté d'UBS, on s'attend à une réaction légèrement positive du cours. Les analystes de la grande banque soulignent que la marge opérationnelle Ebit a été rabotée par des effets de change. Le recommandation "neutral" reste de mise, pour un objectif de cours à 804 francs. (awp)