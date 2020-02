Bank Linth: un exercice 2019 mi-figue mi-raisin

lundi, 24.02.2020

Malgré un résultat d'exploitation en baisse au terme de l'exercice 2019, la Bank Linth a vu son bénéfice net s'apprécier de 4,5%.

La banque Linth témoigne d'une nouvelle baisse au niveau de la source principale de ses revenus, les affaires sur les taux d'intérêt.(Keystone)

Le résultat d'exploitation de la Bank Linth a chuté de 3,1% à 34,8 millions de francs au terme de l'exercice 2019. Son bénéfice net en revanche s'est apprécié de 4,5% pour se fixer à 26,1 millions de francs.



Comme la plupart de ses concurrentes, la banque régionale de Suisse orientale témoigne d'une nouvelle baisse au niveau de la source principale de ses revenus, les affaires sur les taux d'intérêt, lesquelles ont enregistré un recul de 4,7% à 68,0 millions de francs. Les affaires sur les commissions et les services ont par contre augmenté de 6,5% à 20,7 millions de francs, tandis que les affaires sur le négoce et l'option de juste valorisation ont accusé une baisse de 2,7% à 6,9 millions de francs.



Le conseil d'administration de la banque saint-galloise propose un dividende en hausse de 1 franc, à 10 francs.



Pour l'année en cours la direction de la Bank Linth s'estime "positionné au mieux" et prévoit ainsi un "exercice solide".(awp)