Coltene améliore son bénéfice net annuel

jeudi, 05.03.2020

Malgré un environnement difficile, le fabricant de matériel dentaire Coltene a enregistré l'année dernière une forte hausse de son bénéfice net.

Les ventes ont été essentiellement portées par les acquisitions, la croissance organique ne représentant que 1,9%.(Keystone)

Le fabricant de matériel dentaire Coltene a enregistré l'année dernière une forte hausse de son bénéfice net. Malgré un environnement difficile et les conséquences encore difficilement estimables du coronavirus, le groupe anticipe une progression de la rentabilité à moyen terme.



Le chiffre d'affaires net, déjà dévoilé fin janvier, a été confirmé à 273,8 millions de francs, en hausse de 34,2% par rapport à 2018, selon un communiqué publié jeudi. Les ventes ont été essentiellement portées par les acquisitions, la croissance organique ne représentant que 1,9%.



Au niveau de la rentabilité, le résultat d'exploitation (Ebit) a par contre été légèrement rehaussé à 32 millions de francs (+26,1%), contre 31,8 millions annoncé fin janvier. La marge opérationnelle a du coup également été légèrement revue en hausse de 0,1 point de pourcentage à 11,7%.



Des coûts exceptionnels liés à l'intégration des sociétés Micromega et Scican ont par contre pesé sur la profitabilité du groupe. Le bénéfice net a néanmoins bondi de 17,8% à 20,0 millions de francs.



A moyen terme, la direction ambitionne d'afficher une marge Ebit de 15% et une croissance "légèrement supérieure à celle du marché", sans plus de précision.



Concernant le coronavirus, le groupe a indiqué que les conséquences pour Coltene étaient pour l'heure difficiles à évaluer. L'épidémie risque de faire reporter aux patients leurs rendez-vous chez le dentiste, tandis que la fourniture des produits de base risque d'être plus

difficile.



Coltene pourrait par contre bénéficier de la demande accrue en produits désinfectants.(awp)