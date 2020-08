La banque Cler maintient son bénéfice semestriel quasi-stable

Malgré les incertitudes qui pèsent sur le marché en raison du coronavirus, Banque Cler anticipe un bénéfice net stable pour 2020 par rapport à l'exercice précédent.

La Banque Cler a réussi à maintenir son bénéfice net quasi stable au premier semestre, grâce à la poursuite de la croissance dans les opérations de crédit et de placement ainsi qu'aux coûts de refinancement moindres, indique jeudi la filiale de la Banque cantonale de Bâle (BKB).



Le bénéfice net a grappillé 0,6% sur un an à 19,9 millions et le résultat opérationnel a bondi de 32,7% à 33,03 millions de francs.



Le produit d'exploitation pour sa part a gagné 2,8% à 121,6 millions, soutenue par les recettes des opérations d'intérêts qui ont progressé à 89,2 millions, contre 84,4 millions un an plus tôt. En revanche les commissions ont reculé 26,4 millions de francs après 27,8 millions, relate le communiqué.



Les charges d'exploitation ont baissé de 2,3% à 84,6 millions du fait de la coopération plus étroite au sein du groupe BK.



Les créances hypothécaires ont également évolué positivement. Elles ont atteint pour la première fois la barre des 16 milliards après 15,8 milliards.



