Financièrement solides, les cantons ont une solvabilité élevée

mercredi, 14.10.2020

Malgré les effets de la pandémie de nouveau coronavirus, encore difficiles à estimer, les cantons suisses demeurent financièrement solides, juge Credit Suisse.

Les cantons laissent entrevoir une baisse de leurs recettes fiscales pour l'an prochain. (Keystone)

Alors que les collectivités publiques affichent toujours une solvabilité très élevée, le numéro deux bancaire helvétique Credit suisse confirme ses notations de crédit pour presque tous les cantons, Valais excepté.



Dans son document, "Manuel de crédit des cantons suisses 2020" publié mercredi, l'établissement de la Paradeplatz relève que les cantons, ainsi qu'une sélection de six villes helvétiques, bénéficient pour la plupart de finances saines. Ces collectivités publiques peuvent aussi s'appuyer sur des fondamentaux économiques solides ainsi que sur la notation de crédit maximale "AAA" de la Confédération, laquelle étaye la solvabilité des cantons du fait de la

péréquation financière.



Si l'année 2020 restera historiquement marquée du sceau de la pandémie de Covid-19, la Suisse semble se remettre relativement rapidement de la crise sanitaire et de ses conséquences. Néanmoins, leur impact sur les finances cantonales et communales reste encore difficile à estimer, indique Credit Suisse.



Selon les premières informations obtenues par la banque, les cantons laissent entrevoir une baisse de leurs recettes fiscales pour l'an prochain, alors que les coûts élevés liés aux mesures urgentes consécutives à la pandémie de Covid-19 pèseront dès cette année. Les cantons ne s'estiment pas moins en bonne position du point de vue financier.

La meilleure notation pour cinq cantons

La plupart d'entre eux indiquent disposer de réserves financières suffisantes en vue d'absorber la baisse des recettes fiscales. Celles-ci peuvent aussi s'appuyer sur les versements de la Banque nationale suisse (BNS) ainsi que sur une discipline budgétaire stricte. Pour l'heure, ils ne prévoient ni hausses d'impôts, ni emprunts supplémentaires, ni annulations d'investissements.

La version 2020 du manuel de crédit ne fait part que d'un seul abaissement de notation, à savoir celle réservée au Valais. Ramenée à "Low AA", elle ne se voit cependant réduite que d'un cran, non pas en raison des effets de la pandémie de coronavirus, mais au vu du faible profil commercial et de l'endettement important du "Vieux Pays". La perspective reste pour sa part "stable".

Les experts de la banque aux deux voiles ont aussi réduit la perspective de la notation maintenue à "Mid AA" de Bâle-Campagne, laquelle devient désormais négative. Le canton présente à l'image du Valais un endettement élevé, même si la situation s'est améliorée du côté des revenus. La dette reflète en grande partie le refinancement de la caisse de pension.

Les cantons de Zurich, Zoug, Vaud, Nidwald et Schwyz, se voient décerner la notation la plus élevé, soit "AAA". Ceux du Jura, du Tessin et de Neuchâtel se retrouvent en bas de tableau, tous conservant leur très bonne note "High A".

Du côté des six communes passées sous revue, Credit Suisse ne procède à aucun ajustement. La Ville de Zurich occupe le haut du classement, forte de sa notation "High AA". La cité des bords de la Limmat devance Berne et Winterthour (note "Mid AA"). Suivent Genève ("Low AA"), Lausanne ("High A") et Lugano ("Mid A").(AWP)