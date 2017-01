Seuls 684.000 assurés ont changé de caisses maladie pour 2017

mardi, 17.01.2017

Malgré la hausse des primes maladie, la majorité des Suisses sont restés fidèles à leur assurance. Selon un sondage de comparis.ch, seuls 8,3% d'entre eux ont changé de caisse entre 2016 et 2017.

Les Helvètes se plaignent de primes trop élevées, mais ne changent pas de caisses pour autant, observe Felix Schneuwly, expert en assurance maladie chez Comparis. Alors que les primes ont augmenté de 5,8%, le taux de changement est plus bas que l'année précédente, où il se situait à 8,6%. Une première depuis 2012.

Environ 684'000 assurés ont changé volontairement d'assurance maladie, d'après les calculs du comparateur en ligne, publiés mardi. Et 570'000 d'entre eux ont été obligés d'en choisir une autre, car la leur a cessé son activité. Si l'on comptabilise les deux, ce chiffre grimpe à 15%.



De manière générale, deux tiers des sondés affirment être satisfaits de leur assurance. Mais ce contentement varie selon l'âge et la région.



D'après les calculs de Comparis, celui qui se montre insatisfait est plutôt jeune et Romand. Ainsi, 12,3% des 18-35 ans ont décidé d'opter pour une autre assurance pour 2017. Dans la tranche d'âge entre 36 et 55 ans, ils ne sont que 7,2% et 5,2% entre 56 et 75 ans.



Seuls 53,4% des Romands ont indiqué ne pas avoir changé d'assurance maladie au motif qu'ils en sont satisfaits. Ils sont 70,3% en Suisse alémanique et 77,9% au Tessin.



"Dans ce contexte, il est peu surprenant que les Romands ont été bien plus nombreux (11%) à choisir une nouvelle caisse maladie que leurs compatriotes alémaniques, qui n'ont été que 7% à faire ce choix cette année ", note Felix Schneuwly.



Cette tendance avait déjà été constatée en 2016. Avec 12%, le taux de changement d'assurance était comparable à celui de cette année.



Autre différence régionale: 17,5% des assurés romands ont répondu que changer d'assurance était trop fastidieux, contre 9,5% des Alémaniques. Et 20,4% pensent déjà être assurés auprès de la caisse maladie la moins chère, contre 10,3% des Suisses alémaniques.



Et Felix Schneuwly de conclure: même si les assurés "éprouvent une frustration importante", ils sont peu enclins à changer. "Pour beaucoup, l'urgence du problème ne semble donc" pas déterminante. - (awp)