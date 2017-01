Union bancaire privée: bénéfice net multiplié par sept à 176,4 millions

mardi, 24.01.2017

L'Union bancaire privée (UBP) a septuplé son bénéfice net l'an dernier à 176,4 millions de francs. Le bénéfice hors facteurs non récurrents a pour sa part progressé de plus d'un quart à 191,9 millions. Les avoirs sous gestion ont pour leur part enflé de 7,6% sur un an, pour atteindre 118,3 milliards, énumère l'établissement genevois dans son compte-rendu d'activité mardi.



Le ratio coûts/revenus a été amélioré de 1,4 point de pourcentage à 67,9%.



UBP assure avoir augmenté ses fonds propres de manière à compenser l'impact de la reprise de Coutts International en Asie et conserver ainsi un ratio de fonds propres durs (tier 1) de 24,3%. Le ratio de liquidités à court terme atteinte 262,1% et le total du bilan s'élève à 30,8 milliards de francs. - (awp)