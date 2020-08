G-ray Switzerland nomme un nouveau directeur général

lundi, 31.08.2020

Luis Pallares est le nouveau Directeur Général la start-up G-Ray Switzerland.

Luis Pallares va poursuivre les efforts de développement commercial de G-ray.(Keystone)

G-ray Switzerland, start-up de diagnostic d’imagerie médicale et industrielle fondée en 2014, a annoncé la nomination de Luis Pallares en tant que Directeur Général, alors que la société s’engage dans une dynamique de croissance accélérée et complète avec succès une levée de fonds.

M. Pallares va poursuivre les efforts de développement commercial de G-ray suite à l’élaboration par l’entreprise d’une technologie de pointe brevetée destinée à apporter une vision plus sûre, moins coûteuse et de meilleure qualité au secteur de l’imagerie pour le diagnostic médical et industriel.

Il rejoint G-ray avec une riche expérience dans l’entrepreneuriat et les start-up, après avoir fondé le premier service de streaming espagnol, Addhoc Streaming, le site espagnol de contenu lié à la santé Vivir Mejor, et la principale société de stratégie numérique en Espagne, Nennisiwok.

Plus récemment, la vaste expérience de M. Pallares en matière de développement technologique, d’intelligence artificielle et de publicité numérique l’a conduit à fonder Plyzer Technologies, leader mondial d’une technologie permettant de comparer des prix en combinant l’analyse commerciale et les données économiques grâce à l’intelligence artificielle.

En plus de cette nomination, G-ray annonce également avoir levé 2,6 millions de francs supplémentaires, ce qui lui a permis de clôturer avec succès son tour de financement de série A à 28 millions de francs.